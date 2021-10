Auteur de son 100e but en Premier League, ce week-end contre Watford, Sadio Mané garde en mémoire une réalisation en particulier et compte poursuivre son bonhomme de chemin.

Sadio Mané peut très bien savourer. Au Vicarage Road, face à Watford, ce samedi (5-0), l’attaquant international sénégalais a marqué son 100e but dans le Championnat de Première Division d’Angleterre, avec Southampton et bien évidemment Liverpool. Une ouverture du score sur un service de Mohamed Salah.

Une réalisation qui va compter dans la belle carrière de l’ancien pensionnaire de Génération Foot puisqu’avec ce but, Mané rentre dans le cercle fermé des joueurs africains ayant inscrit au moins 100 buts en Premier League (Didier Drogba et Mohamed Salah, qui comptent 104 buts). Cette réalisation rend particulièrement fier Sadio Mané.

« Honnêtement, je pense que ça n’a pas été facile. Mais, à la fin, je l’ai réussi. Je suis tellement fier et content de marquer ce centième but. Cela a toujours été un rêve de marquer beaucoup de buts », a déclaré le Sénégalais, qui – mauvaise nouvelle pour ses prochains adversaires – n’entend pas en rester là. « Je suis sur la bonne voie et je vais essayer d’en marquer beaucoup plus pour mon équipe et pour le mental parce que je suis un attaquant. »

S’il devait ne retenir qu’un seul des 100 buts en Premier League qu’il a signés jusque-là sous les couleurs de Southampton et Liverpool, Sadio Mané choisirait : « je pense qu’il y a un but qui m’a beaucoup marqué et que je vais jamais oublier. C’était celui face à Arsenal lors de mon premier match avec Liverpool. Ça restera à jamais gravé dans ma mémoire. »

Mané a vu juste puisque ce but était l’un d’un match fou soldé par un 4-3 pour Liverpool, lors de la première journée de la saison 2016-2017 de Premier League, à l’Emirates Stadium. Alors fraichement arrivé de Southampton et titularisé par Jurgen Klopp pour son premier match officiel, l’attaquant international sénégalais trouvait la faille à la 63e pour marquer le quatrième but des Reds.

🗨️ "Mon premier but en Premier League contre Arsenal, le plus inoubliable" Sadio Mané a marqué ce samedi son 100ème but dans le championnat anglais 🗣️ ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/u30pTVXJMP — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 16, 2021

wiwsport.com