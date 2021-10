Pour le compte de la 8 journée de Premier League, Liverpool a atomisé 5 à 0 une équipe de Watford qui jouait son premier match sous l’ère Claudio Ranieri.

Pour le premier match du nouvel entraineur Italien Claudio Ranieri, arrivé en remplacement à Xisco Muñoz, Watford a vécu un début d’après-midi cauchemardesque dans son antre. Dominés, asphyxiés et sans véritable réaction notamment en première période, les Hornets n’ont pas fait le poids devant une formation de Liverpool emmenée par son trident offensif : Mané – Firmino – Salah.

Dès les premières minutes et suite à un superbe travail de l’étincelant attaquant égyptien Mohamed Salah, Sadio Mané ouvre le score pour son centième but en Premier League (0-1 , 8e). Et comme on pouvait s’y attendre, Liverpool doublait la mise avant la pause (37e). A l’avant-dernière passe, Sadio Mané trouve parfaitement Milner dans le dos, qui n’a plus qu’à pousser le ballon vers Firmino (0-2 , 37e).

Au retour des vestiaires, l’attaquant brésilien Bobby Firmino triple rapidement la mise (0-3 , 52e). Andy Robertson lance Mohamed Salah dans la profondeur mais le gardien de Watford Ben Forster s’interpose et relâche dans les pieds du numéro 9 de Liverpool qui voit double. Deux minutes plus tard, Mohamed Salah poursuit son show de ce début de saison et enfonce le clou.

L’Egyptien s’amuse dans la surface côté droit de la même manière que contre Manchester City avant de crocheter le dernier défenseur et terminer du pied gauche (4-0 , 54e). Tout simplement merveilleux. Malgré un léger relâchement qui a remis Watford en confiance et un Ismaila Sarr qui a beau tenté en vain, Liverpool s’offre le 5 à 0 juste avant la fin (90e+1). C’est Firmino qui inscrit un triplé.

Du coup, Liverpool poursuit son invincibilité dans ce début de saison et reprend provisoirement la première place de Premier League à Chelsea. Les Blues d’Edouard Mendy jouent cet après-midi (16h30 GMT) sur la pelouse de Brentford.

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄. 𝐆𝐄𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄, 𝐑𝐄𝐃𝐒! 👏 pic.twitter.com/MAYCub37Cc — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2021

wiwsport.com