Sadio Mané a ouvert le score samedi face à Watford. Au passage, le Red a inscrit son 100e but en Premier League.

Sadio Mané ne s’arrête plus. L’attaquant international sénégalais, qui affiche une belle forme depuis le début de la saison, en Club comme en sélection, a de nouveau marqué en cette journée de Championnat. Sadio Mané, titularisé par Jurgen Klopp pour le compte de la huitième journée de Premier League, a ouvert la marque face à Watford.

L’ancien joueur de Southampton n’a pas seulement offert à Liverpool cette ouverture du score. En inscrivant ce but sur une magnifique offrande de Mohamed Salah, Sadio Mané signe sa cinquième réalisation de la saison en Championnat, mais surtout atteint la barre très symbolique des 100 buts (aucun penalty) en Premier League après 237 rencontres.

Une barre évidemment inédite pour un joueur africain dans le Championnat de Première Division d’Angleterre. Avant Sadio Mané, seulement deux joueurs africains ont marqué 100 buts ou plus dans ce Championnat : Didier Drogba (104 buts en 254 matchs avec Chelsea) et Mohamed Salah (103 buts en 165 matchs avec Liverpool et Chelsea).

