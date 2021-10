L’attaquant Mbaye Niang est sur le point de jouer son premier match avec Bordeaux. Le Sénégalais figure dans le groupe pour la réception du FC Nantes.

Mbaye Niang, qui n’a joué aucun match officiel depuis le 7 mai 2021, fait sa première apparition dans le groupe des Girondins de Bordeaux, pour la rencontre de la 10e journée de Ligue contre le FC Nantes, ce dimanche (13h00 GMT), au Matmut ATLANTIQUE. L’attaquant sénégalais est arrivée à la fin du mercato en provenance du Stade Rennais.

Reste maintenant à voir si l’ancien joueur du Milan AC sera aligné par Vladimir Petković. En tout cas, le principal intéressé semble prêt. « Si on me demande, j’estime être compétitif. Maintenant, c’est le staff technique qui jugera mon état de forme au moment où ils auront besoin de moi. Je me tiens prêt », a fait savoir Mbaye Niang, invité de l’émission « Rothen s’enflamme ».

Voici le groupe retenu pour le Derby de l'Atlantique demain !

Première pour @MBaye9Niang #FCGBFCN pic.twitter.com/wXE2xvxoWq — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 16, 2021

