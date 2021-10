Chelsea n’aura pas mis du temps pour reprendre la première place de Premier League. Quelques heures après la large victoire de Liverpool sur le terrain de Watford (5-0), qui permettaient aux partenaires de Sadio Mané de prendre provisoirement la place de leader, les Blues de Chelsea sont allés la reprendre face au surprenant promu, Brentford.

L’unique but de la partie a été inscrit par Ben Chilwell (45e). Cependant, les Hommes de Thomas Tuchel ont eu à cravacher très fort avant de décrocher cette victoire. A force de pousser, Brentford multiplient les occasions. A la 73e, une longue touche est déviée de la tête vers Ivan Toney dont la reprise de volée est cadrée. Arrêt de Mendy !

Sauvé par son poteau à la 75e après une merveille d’action de Mbeumo, le portier international sénégalais intervient encore et à la 83e sur une nouvelle offensive d’Ivan Toney qui centre vers Ghoddos qui frappe très fort, mais butte sur le gardien des Blues. Mis KO après une balle reçue à la tête, Mendy se relève quelques instants plus tard.

Solide comme un Lion, l’ancien rémois est encore sollicité dans les derniers instants de la rencontre. Norgaard est à la retombée d’un centre qu’il parvient à contrôler pour se mettre en position de reprise retournée acrobatique. C’est cadré mais Edou Mendy se déploie encore pour sortir le ballon de son cadre. Brentford ne marquera pas et Chelsea s’impose et peut remercier son Sénégalais.

GET IN THERE! 💪

A gritty and resilient performance to get the win on the road! Up the Chels! 🔵#BreChe pic.twitter.com/Nf79aAuKfY

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2021