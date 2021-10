Interrogé sur la performance de Sadio Mané, qui a marqué son 100e but en Premier League samedi face à Watford, Jurgen Klopp a encore soulevé son admiration pour le Sénégalais.

Un peu plus d’un mois après son compère d’attaque, Mohamed Salah, Sadio Mané a lui aussi arrondi son compteur samedi en début d’après-midi en ouvrant le score pour Liverpool lors de la large victoire contre Watford (5-0). Une réalisation qui porte à 100 le total de buts en Premier League sous le maillot de Liverpool et Southampton pour l’attaquant l’international sénégalais.

Pas que ça. Contrairement à Didier Drogba et Mohamed Salah, deux des trois joueurs africains ayant atteint ce cap en Premier League, Sadio Mané n’a inscrit le moindre penalty sur ses 100 buts dans le Championnat anglais. Tout simplement phénoménal ! « Le plus spécial dans tout ça, est qu’il ne faut pas oublier que Sadio Mané a marqué 100 buts en Premier League sans le moindre penalty, donc ça fait une différence à coup sûr », a déclaré Klopp après la rencontre.

Toujours aussi admiratif envers son attaquant Sénégalais. « C’est un chiffre très spécial. Il devrait être et sera très fier de cela. Cela n’arrive pas à beaucoup de joueurs. On a pas à parler de ses qualités parce qu’il est un joueur de classe mondiale. C’est incroyable à quel point il est bon. C’est un grand jour pour lui, à 100%, et je suis vraiment content pour lui », a poursuivi le technicien allemand.

🗣️"He's a world-class player as well – it's incredible how good he is." Jurgen Klopp reacts to Sadio Mane's 100th PL goal 😍 #LFC pic.twitter.com/E20cbRW6Mh — Empire of the Kop (@empireofthekop) October 16, 2021

wiwsport.com