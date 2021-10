Bordeaux reçoit Nantes ce dimanche 17 octobre à l’occasion de la 10ème journée de Ligue 1. M’Baye pourrait bien faire ses débuts à domicile selon Clément Carpentier.

Avec un début de saison difficile (1 victoire), Bordeaux tentera de venir à bout de Nantes dans ce derby de l’Atlantique, au Stade Matmut, pour sa première victoire à domicile de la saison. Tâche qui ne sera pas facile pour les Girondins qui pourraient compter M’Baye Niang dans leur onze de départ selon le journaliste Clément Carpentier sur France Bleu Gironde.

Ce dernier annonce une possible titularisation de l’attaquant fraîchement recruté par Bordeaux en tant que joker, M’Baye Niang. Le journaliste confie que l’international sénégalais a en effet bien travaillé pendant la trêve internationale et pourrait donc débuter la partie face à Nantes. « On devrait assister à la première de M’Baye Niang sous le maillot bordelais. L’attaquant sénégalais a travaillé physiquement pendant la trêve internationale, et il est prêt à jouer. Avec le retour tardif de Hwang Ui-Jo en sélection, la dernière recrue des Girondins pourrait même débuter la rencontre« , a confié Clément Carpentier.

wiwsport.com