Attendus à la CAN Cameroun 2021, les Lions se sont qualifiés pour la dernière phase qualificative au Mondial Qatar 2021. L’ancien international sénégalais, Ferdinand Coly est revenu sur le parcours des Lions, avec iGFM, lors de ces éliminatoires.

L’ancien Lion pense que des félicitations s’imposent puisque les Lions ont atteint le 3e et dernier tour qualificatif au Mondial. Cependant tout n’est pas encore acquis comme la défense fébrile remarquée par Coly qui est malgré tout content de la prestation de certains joueurs à l’instar de Sadio Mané, Gana Guèye, Famara Diédhiou et Saliou Ciss. Il est aussi revenu sur le jeu des Lions en évoquant ses critiques d’antan à l’endroit coach, mais aussi sur l’arrivée de Bouna Sarr et ses débuts.