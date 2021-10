Le tournoi de jeu de dames, organisé par Tamsir Barry en l’honneur des damistes disparus, démarre ce mercredi, au relais sportif de Magic Land, avec 2 rondes au programme l’une à 09h00 et l’autre dans l’après-midi.

Lors de ce tournoi, disputé en 6 rondes, seuls 4 joueurs n’ont pas connu de revers : Le Grand Maître international Bassirou Ba, Abdou Lahad Guèye, Youssou Ndiaye et Abdou Mbaye Guèye. Pour ce mémoriel des disparus, ces derniers se présentent comme les favoris sur le papier. Mais attention aux GMI Ndiaga Samb et Mor Seck, grands chasseurs de primes et adeptes des compétitions en système suisse.

Les parties seront lancées à 09h00 avec la ronde inaugurale, qui sera suivie d’une autre dans l’après-midi.

Avec Stades