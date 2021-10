Au lendemain de la quatrième des qualifications à la Coupe du Monde dans la zone Afrique, voici les meilleurs buteurs actuels de la compétition.

Auteur de quatre buts sur la double confrontation face à la Namibie Famara Diédhiou, a passé une trêve internationale plus qu’aboutie et est revenu à deux longueurs de l’actuel meilleur buteur des qualifications à la Coupe du Monde. L’attaquant sénégalais de 28 ans est devancé par Islam Slimani et se trouve à égalité avec quatre joueurs.

Muet pour la première fois dans ces qualifications, lors du match retour face à la Namibie, après avoir enchainé trois réalisations, Sadio Mané est resté bloqué à trois unités après la quatrième journée. Keita Baldé, Boulaye Dia, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Ismaila Sarr, qui comptent chacun un but, sont les autres réalisateurs sur les 12 buts marqués par le Sénégal.

Le top 10 des meilleurs buteurs des qualifications à la Coupe du Monde (Afrique)

Islam Slimani (Algérie, 6 buts)

Famara Diédhiou (Sénéga, 4 buts)

Ayoub El-Kaabi (Maroc, 4 buts)

Ibrahima Koné (Mali, 4 buts)

Riyad Mahrez (Algérie, 4 buts)

Abdoul Tapsoba (Burkina Faso, 4 buts)

Wahbi Khazri (Tunisie, 3 buts)

Sadio Mané (Sénégal, 3 buts)

Dieumerci Mbokani (RDC,3 buts)

Moustapha Mohamed (Egypte, 2 buts)

wiwsport.com