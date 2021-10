Le Beach Soccer Stars, événement récompensant les meilleurs acteurs de l’année de la discipline en question, aura lieu très prochainement au mois de Novembre. Le Lion, Ninou Diatta, a été nominé pour le prix du plus beau but de l’année.

C’est à Dubaï, le 6 novembre, qu’aura lieu le Beach Soccer Stars de cette année 2021. La cérémonie annuelle organisée par le BSWW (Beach Soccer Worldwide) vise à récompenser, par différents prix, les meilleurs acteurs du Beach Soccer. C’est ainsi que le défenseur de l’équipe nationale du Sénégal, Jean Ninou Diatta, a été nominé pour le prix du meilleur but de l’année.

Une liste restreinte de 10 buts a été publiée sur le site de l’organisme organisateur où l’on retrouve le magnifique but du défenseur des Lions contre la Suisse lors du match pour la 3ème place du mondial de Beach Soccer qui s’est tenu au Qatar. Les votes pour le meilleur but de l’année ont démarré aujourd’hui 13 octobre et prendront fin le 19 octobre 2021. Qui succédera, en cette 7ème édition du Beach Soccer Stars, au salvadorien Ruben Batres qui a reçu le prix en 2019

Pour voter pour Ninou Diatta, numéro 10 de la liste, cliquez ici

wiwsport.com