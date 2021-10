Le joueur de 28 ans porte désormais son total de buts en équipe nationale du Sénégal à 8. Et grâce à son triplé d’aujourd’hui, Famara Diedhiou devient le troisième international à marquer deux triplés en sélection après Mamadou Niang (Tanzanie 2007, RD Congo 2010) et El hadji Diouf (Namibie et Algérie en 2021. Notons qu’il avait signé son premier triplé avec les Lions, en novembre dernier contre l’Eswatine en éliminatoires de la prochaine Can. L’ancien joueur de Charlton buteur à l’aller a inscrit egalement quatre buts contre la Namibie.