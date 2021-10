Le Togo est venu à bout des Diables Rouges sur le score de 2 buts à 1 au stade Massamba-Débat de Brazzaville

Tous deux déjà éliminés avant le début de leur rencontre, le Congo et le Togo ont joué le dernier match de cette 4ème journée du groupe H dont le Sénégal dirige les débats. En effet le Sénégal s’est adjugé le seul billet qualificatif aux barrages du Mondial Qatar 2021 en s’imposant 1-3 face à la Namibie à l’Orlando Stadium de Soweto.

Les Diables Rouges et les Éperviers jouaient donc cette 4ème journée juste pour le classement car ne pouvant égaliser les 12 points que compte déjà les Lions de la Téranga. Le Togo qui comptait un seul point avant ce match, a pris les 3 points en battant le Congo sur le score de 1-2. Les Eperviers s’offrent donc leur première victoire sur ce 2e tour des éliminatoires grâce aux réalisations de Placca Fessou (43e) et Kevin Denkey (78e). L’unique but congolais de la rencontre a été inscrit à la 71e minute par l’attaquant du Wydad Athletic Club (Maroc), Guy Mbenza.

