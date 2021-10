Réussir la passe de trois. Ce samedi (19h00 GMT), l’Équipe Nationale du Sénégal accueille la Namibie, son dauphin dans le Groupe H, avec la ferme intention de poursuivre son sans-faute dans ces matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Des glorieux fantômes du rail de Thiès au fleuve Congo, le chemin sinueux pour le ticket au deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, prévue du 21 novembre; au 18 décembre, au Qatar, fait son détour sur la capitale du rail ouest-africain. Et pour l’instant tout se passe pour le mieux, ou plutôt comme convenu : des Lions en roue libre. Des Lions tranquilles.

Le rêve de toute nation de football, qui est sans doute de participer à la Coupe du Monde, une compétition qui n’engage que 32 sélections, ce rêve-là, le Sénégal ne veut plus le rater, le Sénégal veut une troisième participation, et la route sera à nouveau parcourue ce soir. A ce titre, il se mesure à la Namibie au Stade Lat Dior de Thiès, où les Hommes d’Aliou Cissé entendent conserver la place de leader.

Avec six points récoltés en autant possible, l’Equipe Nationale du Sénégal caracole non seulement seul en tête de son groupe, mais dispose de deux points d’avance sur son adversaire du jour, cinq sur le deuxième et six sur la quatrième. Ce qui rend alors la partie face à la Namibie plus intéressante.

Après sa probante victoire contre le Togo (2-0), puis le succès acquis sur la pelouse du Congo (3-1), la bande à Sadio Mané affronte cette double confrontation face à la Namibie avec l’occasion de s’envoler en tête du groupe et s’ouvrir d’avantage le chemin du deuxième tour de ces qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Pour cela, il faudra battre un adversaire qui arrive avec une confiance maximale. Surprenante deuxième du Groupe H, pour le moins que l’on s’attendait, la Namibie a fait tomber le Togo à Lomé lors de la dernière journée après avoir tenu en échec le Congo Brazzaville. Deux performances sur lesquelles les joueurs de Ricardo Mannetti comptent bien s’appuyer pour faire douter des Lions qui seront poussés par 2000 spectateurs.

