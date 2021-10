Il apparait beaucoup plus souvent sur les titres que d’habitude, pour cause Mamadou Kaly Sène a les jambes en feu. Natif du Sénégal plus précisément à Dakar, le jeune joueur qui évolue actuellement à Grasshoppers FC est en train de réussir son début de saison dans le championnat suisse.

Passé par l’Académie Galaxy Sports de Salif Diao avant de rejoindre Vanchiglia en Italie, à ses 13 ans. En 2018, Kaly Sène rejoint alors la section des jeunes du Juventus de Turin où il évoluera jusqu’en 2020. Après deux ans dans la réserve de la Juve, le jeune footballeur sénégalais est allé tenter sa chance en Suisse où son talent pourrait s’exprimer dans un club de première division.

C’est le FC Bâle qui va s’offrir les services du jeune sénégalais contre un chèque de 4 millions d’euros. Il sera ensuite prêté sur le fil à Omonia Nicosie, club de première division chypriote. Un passage qui permettra à Kaly d’acquérir plus de maturité et finir sa progression. Mais il ne fera que la première partie de la saison 2020-2021 à Omonia puisqu’il retournera dès janvier 2021 à Bâle. Toutefois, du haut de ses 20 ans, le jeune goleador peine à gagner la confiance de son club qui l’envoie de nouveau en prêt.

Depuis août dernier, Mamadou Kaly Sène évolue sous les couleurs d’un autre club suisse à savoir, Grasshoppers. Cette saison semble être celle de la confirmation pour le jeune attaquant dont les multiples qualités sont vantées. En quatre matchs sous le maillot de Grasshoppers, Kaly Sène a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Plus en vue depuis le début de l’exercice 2021-2022, ses performances ne tarderont pas à faire parler de lui et pourquoi pas à être récompensées par un clin d’œil d’Aliou Cissé.

wiwsport.com