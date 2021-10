À cause du forfait de Boulaye Dia, Aliou Cissé devrait revoir ses plans pour la troisième journée des qualifications à la Coupe du Monde 2022 contre la Namibie samedi, à Thiès.

Trois changements et un 4-2-3-1 face au Congo Brazzaville par rapport au match contre le Togo joué en 4-3-3. Aliou Cissé va t-il encore apporter de nouvelles touches dans son onze de départ pour affronter la Namibie ce samedi soir (19h00 GMT) ? En tout cas, le sélectionneur des Lions devra réévaluer les cartes sur la point de l’attaque de son équipe.

En effet, son attaquant titulaire, Boulaye Dia, est blessé et forfait non seulement pour le match de samedi, mais aussi pour la rencontre retour prévue le 12 octobre prochain à Johannesburg, contre la même sélection. Une absence de taille qui emmène donc à Aliou Cissé d’apporter un changement. Et la question se pose si Bamba Dieng sera titulaire contre les Brave Warriors.

Le sélectionneur, qui tarit d’éloges au jeune attaquant de l’Olympique de Marseille, a répondu à l’hypothèse ce vendredi en conférence de presse. « Je connais très bien des gens qui s’occupaient de lui, ils m’ont parlé de sa progression intéressante. A son âge, évoluer en première division dans un grand club comme l’OM, en termes d’attente et de pression, et qu’il arrive à s’exprimer, ça nous a donné envie de l’avoir avec nous », a dit Cissé.

Avant de poursuivre : « Bamba Dieng est un garçon talentueux. C’est un joueur qui donne beaucoup de possibilités à un entraineur. Il est capable de jouer sur tous les postes en attaque. Mais il retrouve un groupe avec de très grands joueurs. S’il y a une possibilité de la faire jouer, on le fera. Mais il est un concurrence avec d’autres joueurs. A lui de faire ses preuves. »

wiwsport.com