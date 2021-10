En conférence de presse avant le match face à la Namibie, Moustapha Name a rappelé que le Sénégal était favori, et qu’il fallait «assumer», malgré la vaillance de l’adversaire.

Après deux succès probants face au Togo (2-0) et au Congo Brazzaville (3-1) dans cette phase de qualifications à la Coupe du Monde 2022, voici venu le tour d’affronter la Namibie, deuxième du groupe avec une victoire et un match nul. Pas de quoi inspirer des cauchemars aux hommes d’Aliou Cissé certes, mais qu’ils ne s’imaginent pas non plus tomber dans la facilité, prévient Moustapha Name.

« La Namibie est une équipe redoutable parce qu’elle est juste derrière au classement et on sait que jouer contre le Sénégal est une motivation supplémentaire. Ils vont tout donner pour créer l’exploit. Mais on ne va pas se voiler la face. On est chez nous et on doit tout faire pour gagner ici et ensuite le match retour. On doit assumer notre statut. C’est l’Equipe Nationale du Sénégal », indique Moustapha Name.

Titulaire en club au poste de milieu de terrain défensif, le joueur du Paris FC a souvent été aligné dans d’autres positions, notamment au latéral droit, par le sélectionneur national Aliou Cissé. Questionné sur cette “polyvalence”, l’international sénégalais (26 ans, trois sélections) ne se pose aucun problème et est prêt à aider l’équipe peu importe où il joue.

« L’Equipe Nationale appartient à tout le monde et si on est là c’est parce que le sélectionneur et le peuple ont besoin de nous. A nous de s’adapter. On est là pour défendre les couleurs nationales. C’est vrai qu’on a des postes de préférence, mais on est de footballeurs et on se doit adapter à toute situation. Le plus important c’est d’être prêt à tout moment pour défendre les couleurs », a t-il fait clairement savoir.

wiwsport.com