« Enjeux et Attractivité du Sénégal sur le marché mondial du football ; Bilan et perspectives » est le thème retenu pour le symposium qui sera organisé par la Fédération sénégalaise de football.

Ce forum qui verra la participation de plusieurs acteurs du football sénégalais aura lieu à l’institut Diambars de Saly du 15 au 17 octobre. C’est en prélude à cet évènement que la grande instance du football sénégalais a organisé ce matin une conférence de presse visant à décliner la feuille de route. L’objectif général est de cet évènement est de faire le « diagnostic sans complaisance de 12 ans de professionnalisme au Sénégal » et « de dégager des perspectives ».

Et en ce qui concerne les objectifs spécifiques, « il fera l’objet d’analyser les forces, les opportunités et menaces qui s’opposent au football professionnel sénégalais. Pour ensuite dégager des perspectives qui vont nous permettre résolument d’engager cette deuxième décante sur les bon rails. Engagées les autorités à appuyer de manière institutionnelle et financièrement le football professionnel sénégalais. Comme vous le savez, aujourd’hui, toutes les équipes qui composent la Ligue sont des entreprises qui emploient au moins 50 personnes. De nouveaux métiers sont nés à travers ce sport. Aujourd’hui les projets les plus répandus au Sénégal, il y a ceux sportifs. Donc, tout cela fait que ce symposium vient à son heure pour nous et doit résolument nous orienter vers un avenir radieux« , a expliqué au micro de wiwsport, Abdoulaye Gueye, président du comité scientifique sur le symposium.

Les infrastructures et d’autres points seront également soulevés lors de cette rencontre, assure Abdoulaye Gueye.

