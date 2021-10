Il porte la parole de l’équipe nationale. Issa Tall ressent une satisfaction totale d’être champion d’Afrique et de réussir cette performance historique pour le football sénégalais.

Cette consécration a un gout particulier pour le Lion. Le titre de champion d’Afrique pour la première édition de cette compétition au Kenya est une fierté immense pour le jeune joueur. « Je remercie l’ensemble des joueurs et les membres du staff technique. Mes coéquipiers ont fait preuve de bravoure sur le terrain. Tous les matchs étaient difficiles mais on a battu tous nos adversaires. Ce qui prouve que le Sénégal avait la meilleure équipe. Je ressens une immense fierté d’être sourd et de réussir cette performance historique. »

Selon lui, ce résultat est le fruit du travail du staff technique et des sacrifices consentis par l’ensemble de l’équipe pour réussir l’exploit. « En tant que capitaine, je demandais toujours à mes coéquipiers de se battre, de se donner à fond sur le terrain , de remporter la coupe. Ainsi de retour chez nous, tout le monde sera fier de nous et aura plus d’estime pour nous. coach Fomba et Charles qui ont élevé leurs aptitudes physiques et techniques. »

Le coach Abdou Aziz Dieng ainsi que ses collèges qui composent le staff technique souhaitent dans leurs perspectives après CAN de mettre en place un championnat pour donner plus de place aux jeunes footballeurs sourds. Une belle idée selon le capitaine. « J’ai l’habitude de jouer avec des personnes qui ne sont pas sourdes dans le championnat populaire, les navetanes, notamment avec l’équipe de Fass où j’ai remporté un trophée en 2018. La mise en place d’un championnat pour les sourds serait une bonne chose, qu’on ait plus de visibilité dans ce que nous faisons. »

