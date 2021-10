Mermoz pétanque club a remporté la 10e journée du championnat national de pétanque.

Son équipe formée de Papa Ibrahima Diop et Samba Ndiaye s’est imposée (13 à 5) aux dépens de la doublette de Diourbel pétanque club, composée de Sidi Fall et Cheikh Bamba Fall, à l’issue de la compétition. Cette dixième journée s’est jouée avec 60 équipes, soit 120 joueurs venus des 14 régions du Sénégal.

« Cette dixième journée tenue à Kaolack est aussi qualificative pour le championnat d’Afrique, prévu au mois de novembre à Ouagadougou et le championnat du monde en Espagne« , a expliqué le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de sport boule, Mansour Dia. « Il s’agissait de jouer aujourd’hui les poules. Après ces poules, il y aura 32 qualifiées. Et après cela, nous allons directement attaquer les seizièmes de finale, huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finales« , a-t-il ajouté.

Il a rappelé que toutes les régions ont été représentées à cette dixième journée du championnat national de pétanque, sauf Matam et Ziguinchor. « Notre discipline se porte très bien. Cette année, on n’a jamais eu autant de joueurs et de tournois. Partout dans les régions nous avons de nouveaux clubs« , s’est réjoui le président de la Fédération sénégalaise du sport boule.

« C’est un honneur d’organiser cette dixième journée à Kaolack. Le sport boule est un jeu passionnant où il n’y a pas de banditisme« , a pour sa part salué le président de Kaolack pétanque club, Riyad Rose. Il a ainsi invité les parents à autoriser leurs enfants à apprendre le jeu de boule pour, dit-il, permettre à la région de Kaolack d’avoir des champions du monde.

