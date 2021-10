La présence du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye au Paris-Saint-Germain (PSG) est une « niche d’opportunités » que le football sénégalais doit exploiter pour son développement, a conseillé le président de Mbour Petite-Côte (élite sénégalaise), Mbaye Diouf Dia.

« Idrissa Gana Gueye est devenu un joueur central parmi les stars du PSG et il devient une plateforme intéressante« , a souligné M. Dia, également membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Dans un entretien avec l’APS, il estime que la présence de nos internationaux dans des clubs médiatisés comme le PSG, Liverpool et Chelsea, qui drainent du monde et sont suivis dans le monde, est une aubaine qu’on doit exploiter. « Je suis certain que quand ils seront impliqués, ils peuvent être des voies de pénétration du football sénégalais dans les marchés asiatiques et nord-américains, qui sont des sources de financement« , a soutenu Mbaye Diouf Dia.

Parlant d’Idrissa Gana Gueye, il dit considérer le milieu de terrain du PSG comme une « niche d’opportunités » pour le football sénégalais. Il est opportun pour le Sénégal de se servir de ses footballeurs internationaux, dans la mesure où ces derniers peuvent faciliter le contact des dirigeants sportifs sénégalais avec des sommités du football mondial et des investisseurs conscients de la valeur économique de ce sport, selon le président du Mbour Petite-Côte. « J’ai rencontré des hommes d’affaires venus de tous les horizons, d’Asie, des pays arabes, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord« , a argué Mbaye Diouf Dia, l’un des invités d’Idrissa Gana Gueye au Parc des Princes, à l’occasion du match PSG-Lyon, le 19 septembre.

Mbaye Diouf Dia est d’avis que « le football sénégalais doit chercher les canevas pouvant lui permettre d’attirer ces personnes qui connaissent et comprennent les enjeux économiques du sport« . Le développement du football exige beaucoup de moyens qu’on peut aller chercher avec l’aide des stars sénégalaises du football, a-t-il résumé.

APS