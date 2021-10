Pourtant avec toutes ses stars, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à faire trembler le chemin des filets d’Alfred Gomis, ce dimanche, et subit logiquement sa première défaite de la saison face au Stade Rennais (2-0).

Messi, Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé ou encore Idrissa Gana Gueye au coup d’envoi, cela n’a pas permis au Paris Saint-Germain pour l’emporter lors de la 9e journée de Ligue 1. Face à un adversaire impressionnant, la formation de Mauricio Pochettino a vécu un cauchemar notamment devant un Alfred Gomis excellent sur sa ligne de but.

Au cours d’une première période où les acteurs ont eu du mal à se libérer, le Stade Rennais se sont montré très souvent les plus dangereux, avec un Kamaldeen Sulemana en état de grâce et un Gaétan Laborde dans la continuité de son début de saison. Le magnifique centre du jeune attaquant ghanéen trouve parfaitement Laborde, qui coupe au point de penalty pour ouvrir le score juste avant la pause (45e).

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais débutait la seconde période comme il avait commencé la première, mais cette fois avec plus de réussite. On jouait la 46e et Flavien Tait double tout de suite la mise sur l’engagement !!! Lancé sur la droite, Laborde accélère et centre en retrait vers le point de penalty où Tait ferme son pied droit pour tromper Donnarumma sur sa droite d’une reprise rasante. 2-0. Le score restera là.

Du coup, après huit victoires en huit journées de Championnat, le Paris Saint-Germain essuie sa première défaite de la saison. Mais le Club de la capitale garde toujours un avantage confortable de six points sur son dauphin, Lens. Le Stade Rennais, qui réalise l’énorme performance de cette neuvième journée, remonte provisoirement à la 7e place avec 12 points.

