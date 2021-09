Brillant depuis l’entame de la saison, l’ailier sénégalais de Watford figure parmi les joueurs qui ont adressé le plus de frappes cadrées en Premier League cette saison.

Alors que le Championnat de première division d’Angleterre bat son plein et se prépare déjà à disputer sa septième journée, la Premier League a fait le point sur les joueurs qui ont le plus souvent pris leur chance et cadré leurs frappes pendant les six premiers matchs de la saison actuelle.

À ce jeu, Ismaila Sarr arrive à la deuxième place, à égalité avec l’international jamaïcain, Michail Antonio. L’ailier international sénégalais de 23 ans et l’attaquant de West Ham ont en effet cadré onze fois. Ils devancent dans ce registre Jamie Vardy de Leicester City, qui a cadré à 9 reprises, alors que Mohamed Salah trône en tête du classement avec 15 tirs cadrés.

Au bout de six journées, Ismaila Sarr a déjà inscrit quatre buts en Premier League. L’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais est devancé par une longueur d’unité par le trio Michail Antonio, Mohamed Salah et Jamie Vardy. Le joueur de Watford a d’ailleurs été nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre en Premier League.

Players with the most shots on target in the #PL in 21/22 🌠 🔴 Mohamed Salah (15)

⚒️ Michail Antonio (11)

🟡 Ismaila Sarr (11)

🔵 Jamie Vardy (9) pic.twitter.com/RrRI4pwI5T — Premier League (@premierleague) September 29, 2021

wiwsport.com