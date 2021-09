Champion en titre lors de la première édition du Championnat d’Afrique de football des sourds, le capitaine de l’équipe Issa Tall s’est entretenu avec le quotidien sportif Stades, dans lequel il décline ses attentes.

« Nous sommes contents d’avoir soulevé la coupe d’Afrique pour notre 1ère participation. C’est une énorme satisfaction pour nous et pour toute la délégation. Notre groupe était très content de remporter la Coupe d’Afrique. On dansait et nous étions très pressés de retourner au Sénégal avec la Coupe. Nous avons trouvé une forte mobilisation des sénégalais et une délégation ministérielle à l’aéroport. On attend des autorités qu’elles nous soutiennent financièrement, car nous sommes des soutiens de familles. », nous dit le capitaine des Lions sourds.

Wiwsport