Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain sénégalais auteur d’un bon début de saison avec le Paris-Saint-Germain, a compris qu’à son poste, il ne peut plus se contenter de rester dans la récupération des ballons, a estimé son devancier en sélection nationale, Alassane Ndour.

« Il sait qu’en plus de ses tâches de récupérateur, on attend de lui qu’il apporte le surnombre en attaque et accompagne les offensives de son équipe« , a expliqué à l’APS l’ancien milieu de terrain de Saint-Etienne (France). Parlant de l’ancien pensionnaire de Diambars élu homme du match lors de la rencontre PSG-Manchester City (2-0) en Ligue des champions, mardi, Alassane Ndour rappelle qu’il a été « toujours un très bon relayeur et un très bon récupérateur quand il évoluait à Everton » (Angleterre).

« Du point de vue des statistiques, à un certain moment, il était du même niveau que le Français Ngolo Kanté à la récupération mais ce dernier lui damait le point en se projetant plus vers l’avant« , a rappelé Alassane Ndour, qui a aussi joué en Angleterre (West Bromwich et Walsall). L’ancien milieu de terrain international, finaliste de la CAN et quart de finaliste de la Coupe du monde 2002, rappelle en avoir discuté avec l’intéressé lors de la CAN 2019. « Nous avons convenu qu’il devait accompagner davantage les actions puisqu’il est habile techniquement parlant et il a le coffre pour attaquer et défendre en même temps« , a-t-il dit.

Appréciant les statistiques du joueur, le natif de la Sicap est d’avis que le milieu de terrain parisien, qui a marqué quatre buts en six rencontres, a intégré cette donne. Alassane Ndour ajoute que l’autre arme dont dispose actuellement Idrissa Gana Gueye, c’est la confiance qu’il a en lui-même et en son football. « L’arme fatale d’un footballeur, c’est la confiance, c’est elle qui vous permet de vous surpasser« , a-t-il relevé, soulignant qu’actuellement il montre la pleine possession de ses capacités. « Il est devenu un joueur de classe mondiale qui sait faire de très bonnes choses« , a poursuivi Alassane Ndour, soulignant que dans cette équipe du PSG, on ne peut s’en sortir sans ses qualités techniques.

APS