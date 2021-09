En clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillait le RC Lens ce dimanche. Au terme d’un match au scénario totalement fou, les Olympiens finissent par concéder leur première défaite de la saison (2-3).

Marseille est tombé de haut. Très séduisant et auteur d’un début d’exercice intéressant, l’OM est passé au travers à l’issue de la 8e journée du Championnat de France. L’Olympique de Marseille s’est mis en difficulté dès l’entame du match. Après seulement 6 minutes de jeu, Pape Gueye concède un penalty suite à une main dans sa surface. Florian Sotoca s’en charge et ouvre le score pour Lens.

Dans une domination assez stérile, avec une possession de balle de 75 %, ce, ce sont les Nordistes qui se montrent les plus dangereux. Et logiquement, la formation de Franck Haise, très sereine, parvient à creuser l’écart juste avant la demi-heure de jeu. C’est Przemyslaw Frankowski qui vient tromper le portier espagnol sur une frappe splendide.

Très remuant, Dimitri Payet e Français trouve la mire sur coup franc et marque là réduction du score. Lens croît rentrer aux vestiaires en menant au tableau d’affichage mais concède un penalty et voit Payet inscrire un doublé et remettre toutes les pendules à l’heure. Le début de la seconde période est totalement à l’avantage des partenaires de Bamba Dieng, sorti à la 63e, mais c’est bien l’OM qui va céder.

Rentré en cours de jeu, l’ancien toulousain Wesley Saïd est tout proche d’inscrire son premier but sous le maillot lensois mais perd son face-à-face. L’ancien du TFC ouvrira son compteur dans les minutes qui suivent en reprenant un centre millimétré de Sotoca. Lens mène 3-2 et conservera cet avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce succès, le Racing Club de Lens détrône son adversaire du jour à une unité de plus et se positionne en dauphin du Paris Saint-Germain. Fin de série pour Marseille qui restait invaincu sur 11 matches à domicile consécutifs en Ligue 1 sans défaite. Avec un match en moins, l’OM occupe la troisième place avec 14 points. Place maintenant à la 2e journée de Ligue Europa avec la réception de Galatasaray, jeudi.

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #OMRCL 2️⃣-3️⃣ ❌ Première défaite de la saison pour nos Olympiens qui étaient pourtant revenus au score juste avant la mi-temps. 🏟 Prochain match jeudi contre @GalatasaraySK à l'@orangevelodrome ! #UEL pic.twitter.com/626OXkmRFw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 26, 2021

