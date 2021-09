L’équipe nationale du Sénégal va disputer son dernier match de l’AfroBasket 2021 face au pays hôte, cet après-midi. Un duel de Lionnes pour être sur le podium.

L’objectif su Sénégal pour cette 25e édition de l’AfroBasket féminin est de monter sur le podium. Oumou Khairy Sarr et ses coéquipières qui ont été sorti par le Nigéria en demi-finale n’ont plus qu’une option: gagner leur match du jour pour atteindre l’objectif. Pour cela, elles vont devoir être fortes et se donner à fond.

L’adversaire du jour est le pays hôte et les Lionnes Indomptables sont blessées suite à une demi-finale perdue sur le fil (51-52) face au Mali. 10e au classement général en 2019, le Cameroun a déjà réussi un bon parcours pour cette édition. Mais sur ses terres, il voudra faire mieux!

Cameroun v Sénégal, si les deux équipes ne se sont pas rencontrées en 2019 au Dakar Arena, elles se sont opposées durant les deux précédents AfroBasket. Et il faut dire que les Camerounaises ont une dent contre les Sénégalaises et voudront certainement prendre leur revanche suite à plusieurs éliminations. En 2017, la dernière en date, le Sénégal a éliminé le Cameroun en quart de finale (71-68). Et en 2015, les Lionnes ont remporté leur 12e titre au Palais des Sports de Yaoundé en battant le Cameroun en finale (81-66).

Jusqu’ici, les Lionnes Indomptables ne comptent pas de victoire face au Sénégal.

29 septembre 2013 – Cameroun 53 – 56 Sénégal

28 septembre 2011 Sénégal 78 – 59 Cameroun

11 octobre 2009 Sénégal 68 -39 Cameroun

wiwsport.com