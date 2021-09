Battu par le Nigéria hier, le Sénégal a encore échoué aujourd’hui face au Cameroun qui l’a renversé (53-49). Les Lionnes ont terminé au pied du podium et ont ainsi raté l’objectif assigné.

Un Sénégal méconnaissable ! C’est ce que l’on peut tirer de la prestation des “Filles” de Moustapha Gaye pour le match de la 3e place qu’elles ont perdu. En conférence de presse après-match, Moustapha Gaye a décrypté la défaite.

“On faisait une bonne défense mais on avait des problèmes en attaque. On a cherché pendant 40 minutes à trouver la bonne formule. On n’était pas inspiré, on n’avait pas les bons décalages, les bons shoots et on ratait ce qu’on avait. On a fait un mauvais match offensivement parlant. Défensivement, je pense qu’elles ont fait des efforts” a t’il déclaré soulignant ainsi l’apport offensif faible de l’équipe qui n’a réussi et obtenu que 4 lancers-francs et 5 tirs primés sur 23 tentatives.

Dans ce match où seule Irma Dieme est resté sur le banc, Couna Ndao, Maty Fall et Ndeye Fatou Ndiaye qui disputent leurs premiers AfroBasket n’ont pas réussi à marquer de points. Le manque d’expérience a couté cher à l’équipe. “Quand je parlais d’objectif podium, je savais à quoi je m’attendais. Parce que rajeunir l’équipe, mettre d’avantage de jeunes avait des risques. Je savais qu’on allait avoir des problèmes mais pas autant. Les enfants ont eu un manque de lucidité, d’agressivité. Mais c’est vrai aussi que dans l’exécution des systèmes, on a eu quelques problèmes. Je pense qu’il faut retourner tranquillement au Sénégal, réfléchir et tirer les enseignements. Voir ce qui n’a pas marché et immédiatement trouver des solutions.”

Le Sénégal termine ainsi à la 4e place de cette 25e édition de l’AfroBasket Cameroun 2021. Un résultat qu’il n’avait plus obtenu depuis 1966. L’objectif podium raté, un échec ! “C’est dommage, je suis déçu pour le peuple sénégalais parce qu’on voulait vraiment bien faire. Perdre devant le Nigéria qui revient des JO, qui a beaucoup de matchs dans les jambes, ca peut s’expliquer. Mais perdre devant le Cameroun… Je pense sincèrement qu’on pouvait gagner aujourd’hui. On a eu des occasion lors de la première période pour faire le break mais on ne l’a pas fait. Le Cameroun a pris confiance et c’est devenu plus difficile” a regretté le coach Moustapha Gaye, par ailleurs directeur technique national de la fédération sénégalaise de football.

wiwsport.com