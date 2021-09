En Ligue 2 ce vendredi soir, Le Havre AC a poursuivi son invincibilité à sept matchs en venant à bout (1-0) du Nimes Olympique grâce à Jamal Thiaré.

Déjà auteur de deux buts depuis le début de la saison, Jamal Thiaré s’est encore distingué avec son club. Ce vendredi, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2, l’attaquant sénégalais de 28 ans a permis au Havre AC de s’imposer sur la pelouse de Nîmes et poursuivre son bon début de saison.

Titulaire, avant de céder sa place à son nouveau compère d’attaque et compatriote, Pape Ibnou Ba (85e), Jamal Thiaré a inscrit l’unique but de la rencontre à la 64e minute. Grâce à ce résultat, le Havre reste coller à la cinquième place de Ligue 2 avec 17 points, quatre victoires, cinq nuls et une défaite.

𝗘𝘁 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶 !!!! Victoire des Ciel&Marine sur le terrain de Nîmes !!! 😍 Un but signé Jamal Thiaré à la 65e !#NOHAC 0 – 1 pic.twitter.com/iHHhWvFpQV — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) September 24, 2021

wiwsport.com