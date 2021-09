Le Napoli a enchaîné, ce jeudi, une cinquième victoire consécutive en Serie A en battant la Sampdoria 4-0 à l’extérieur.

Kalidou Koulibaly n’a pas marqué cette fois-ci, mais cela n’a rien changé. Le défenseur international sénégalais, buteur lors des deux dernières journées, était titulaire ce jeudi après-midi. Et pour Naples, les week-end se suivent et se ressemblent. Pour la suite de la 5e journée de Serie A, c’est la Sampdoria qui a subi l’excellente forme de l’équipe de Luciano Spalletti.

En réussite totale, les Napolitains ont écrasé la Samp chez-elle (4-0). C’est le Nigérain Victor Osimhen qui a ouvert le (10e), avant que l’Espagnol Fabian Ruiz ne double la mise (39e) pour permettre à Naples d’aller aux vestiaires avec un avantage confortable. Et tout a été réglé en deuxième période grâce au but du doublé de Victor Osimhen (50e) et Piotr Zielinski (59e).

Grâce à ce nouveau et magnifique succès, le Napoli reprend seul la première place de Serie A avec cinq victoires en autant de journées. La formation de Luciano Spalletti devance de deux unités l’Inter Milan (2e) et l’AC Milan (3e). Autant dire qu’il faudra compter Naples parmi les sérieux prétendants au titre de Serie A cette saison.

wiwsport.com