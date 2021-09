En réussite face à Elche (4-1) mercredi soir, Villarreal de Boulaye Dia a remporté son premier match de la saison à l’occasion de la 6e journée de LaLiga.

Le Champion de Ligue Europa lance enfin sa saison. Sevré de victoire depuis le début de l’exercice 2021-2022 en enchainant quatre matchs nuls, Villarreal a brièvement empoché ses trois premiers points de la saison en Championnat ce mercredi contre Elche dans le cadre de la 6e journée de LaLiga, au Stade de La Céramica en s’imposant par 4 à 1..

Avec un Boulaye Dia, qui a débuté sur le banc pour la première fois depuis le début de la saison, les hommes d’Unai Emery ont mené les débats en première période. Malgré une égalisation de Johan Mojica (19e), ils sont partis à la pause avec l’avantage grâce à Yéremi Pino (5e) et Manu Trigueros (39e).

Plus inspirés que jamais et dans une bonne réussite, Villarreal a pris le large dans la seconde mi-temps. Arnaut Danjuma (3-1 , 60e) a corsé l’addition et Alberto Moreno, sur une passe décisive de Boulaye Dia, rentré à la 75e, a marqué le but du 4-1 (90e+4). Avec ce résultat, Villarreal monte à la 11e place avec 7 points et un match en moins.

