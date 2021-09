Comme lors de sa première titularisation, Bamba Dieng a encore marqué pour son troisième but en deux matchs de Ligue 1 cette saison. Une performance qui lui offre une place de choix dans la Team of the Week des joueurs U21 évoluant dans les 5 grands championnats européens et établie par le site de performance Whoscored.

Les choses passent vite dans le monde du football c’est ce qu’on le dit souvent. Et bien Bamba Dieng n’en dira pas moins en tout cas. Arrivé dans le onze de Sampaoli pour pallier les absences de Payet et de Milik, le jeune joueur sénégalais a finalement sduit plus d’un. Dieng est talentueux mais surtout il a su saisir sa chance. Le week-end dernier, alors que Marseille recevait le Stade Rennais, l’attaquant sénégalais de 21 ans a ouvert le score pour son équipe qui finira par remporter le match par deux buts à zéro.

#Ligue1 🇫🇷 – Bamba Dieng confirme ! 👉 Déjà auteur d'un doublé face à Monaco, Bamba Dieng 🇸🇳 est de nouveau buteur et permet à l'OM de mener (1-0) face à Rennes.#OMSRFC pic.twitter.com/zDF2R3wRBb — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 19, 2021

Une autre performance ajoutée à celle du week-end précédent où il est allé cueillir tout seul la victoire des Phocéens à Louis II contre Monaco. Trois buts en deux matchs, assez suffisants pour partager la table des futurs grands noms du football. En effet, Bamba Dieng figure dans la Team of the Week Whoscored des joueurs de moins de 21 ans qui évolue dans les 5 grands championnats européens pour la seconde fois conscutive cette saison. L’ancien pensionnaire de Diambars, noté 7.55, est aux côtés de Erling Haaland, lui aussi double buteur face à Union Berlin, le week-end dernier.

Pour rappel, Bamba Dieng partageait déjà la même Team avec Haaland au sortir du match abouti face à l’AS Monaco où il avait inscrit un doublé et a été noté 9.02. C’est donc la deuxième fois consécutive que le jeune Phocéen figure dans la Team of the Week du site de Performance, Whoscored. La saison promet beaucoup avec ce nouveau Didier Drogba comme dirait El Hadji Diouf.

wiwsport.com