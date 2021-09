Le joueur sénégalais Demba Ba est arrivé à Moscou pour rendre visite à Ralph Rangnick, qui travaille comme directeur du développement au club russe du Lokomotiv Moscou. A la veille de l’Africain a terminé sa carrière de joueur dans le “Lugano” suisse et a décidé de devenir directeur sportif.

L’ancien joueur de Chelsea, West Ham et Newcastle, reconnu comme le meilleur joueur de la PL anglaise en décembre 2011 et connaissant six langues, a joué quatre ans avec Rangnick à Hoffenheim avec qui il a maintenu des relations amicales. Demba Ba va apprendre sa nouvelle profession avec lui.

Parimobile.sn