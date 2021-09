Malgré les nombreuses spéculations sur l’abandon de Bordeaux de la piste Mbaye Niang, le journaliste Clément Carpentier assure que l’aventure entre les deux parties n’est peut-être pas terminée.

Mis à l’écart du groupe Rennais, Mbaye Niang était annoncé chez les Bordelais avant que le représentant du joueur Badou Sambagué brouille les pistes avec cette annonce : «Il n’existe aucun accord entre Mbaye Niang et Bordeaux et entre le Stade Rennais et les Girondins”.

Mais si l’on se fie au journaliste français, Clément Carpentier, Bruno Genesio, le patron du club apprécie le profil du joueur et semble déjà prêt à le réintégrer dans le groupe pro en cas d’échec du transfert en Gironde de l’ancien joueur de l’AC Milan. Le départ de l’attaquant sénégalais, snobé depuis plusieurs semaines du côté des Rouge et Noirs ne fait plus l’ombre d’un doute.

🔴⚽️Les @girondins ne lâchent pas @MBaye9Niang et surtout pas Gérard Lopez. Le président bordelais s'implique beaucoup dans ce dossier. L'attaquant sénégalais est sa priorité mais les propositions girondines ne sont pas satisfaisantes pour l'instant. #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/BBbAdPq8Y2 — Clement Carpentier (@clementcarpet) September 20, 2021

