La Fédération internationale de football (FIFA) annonce dans un communiqué vouloir organiser un sommet en ligne, le 30 septembre prochain, sur son projet visant à réduire de quatre à deux ans la périodicité de la Coupe du monde.

“A la suite des invitations adressées début septembre aux parties prenantes, y compris à l’ensemble des confédérations, des discussions seront organisées dans les semaines à venir”, lit-on dans le communiqué. Selon le texte, les fédérations nationales de football prendront part au sommet qui aura lieu via Internet. Cette concertation sera “l’une des nombreuses occasions d’établir un débat ouvert et constructif au niveau mondial et régional au cours des prochains mois”, ajoute le communiqué publié sur le site Internet de la FIFA.

Selon le texte, des groupes consultatifs techniques ont été mis en place sous la direction d’Arsène Wenger, le directeur chargé du développement du football mondial à la FIFA, et de Jill Ellis, double championne du monde, aujourd’hui sélectionneuse nationale. “Les supporters de tous les pays pourront également faire entendre leur voix. La FIFA souhaite offrir un forum (…) à un large éventail de parties prenantes, dont les supporters, et se réjouit par avance de débattre de la croissance durable du football à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde“, ajoute la même source.

La semaine dernière, la Confédération africaine de football (CAF), pour sa part, s’est prononcée en faveur de la poursuite des discussions sur l’organisation de la Coupe du monde seniors de football une fois tous les deux ans.

“A ce stade, la CAF estime que le plus important est de poursuivre les discussions et les délibérations, dans une démarche d’ouverture d’esprit, avec l’objectif d’agir dans le meilleur intérêt de l’ensemble des associations membres, confédérations, joueurs et parties prenantes du monde entier”, écrit son président, Patrice Motsepe, dans une déclaration. La CAF rappelle avoir “été impliquée dans les discussions entre la FIFA, les confédérations, les associations membres, les joueurs et les autres parties prenantes, concernant la tenue de la Coupe du monde de la FIFA tous les deux ans”.

International Match Calendar – New consultation phase FIFA has reached out to its member associations and other stakeholders (representatives of the players, clubs, leagues, confederations) marking the beginning of a new phase of consultation. 👉 https://t.co/Gw8FKXYc1r pic.twitter.com/8qAisJ8dqf — FIFA Media (@fifamedia) September 20, 2021

APS