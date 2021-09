Il est encore là. Titulaire face au Stade Rennais, ce dimanche, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng vient d’inscrire son 3e but de la saison en ouvrant le score pour l’Olympique de Marseille.

Le but du jeune attaquant sénégalais est arrivé juste après la reprise du match (48e). Au meilleur endroit et au bon moment, l’ancien joueur de l’Académie Diambars coupe au deuxième poteau un centre tendu Pol Lirola et bat parfaitement Alfred Gomis.

BUT DE BAMBA DIENG !!! ENCORE LUI🔥🔥🔥🔥 #OMSRFC pic.twitter.com/MFYDAbMdef — GOALS LIGUE 1 (@GOALSLIGUE1) September 19, 2021

wiwsport.com