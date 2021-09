L’attaquant sénégalais poursuit sa disette sous ses nouvelles couleurs et ce dimanche, en LaLiga, il se voit offrir une autre opportunité.

La cinquième journée du Championnat de Première Division d’Espagne se poursuit et depuis le début de la saison, l’une des principales incitations restent à savoir quand Boulaye Dia va enfin inscrire son premier but sous le maillot de Villarreal. Le Sous-Marin Jaune se rend ce dimanche (12h00 GMT) à l’Estadi de Son Moix de Mallorca.

Arrivé cet été en provenance du Stade de Reims pour un montant autour des 12 millions d’euros, l’attaquant international sénégalais de 24 ans n’a pas manqué d’opportunités. En effet, depuis le début de la saison, il a été titulaire durant toutes les rencontres (toutes compétitions confondues). Mais il lui a souvent manqué ce coup de chance.

En tout cas, Boulaye Dia est définitivement rentré dans les plans d’Unai Emery. Son apport dans le jeu fait que l’entraineur espagnol le préfère à des attaquants comme Paco Alcacer. Ayant souvent été aligné au poste d’ailier gauche, Dia va occuper la pointe de l’attaque de Villarreal face à Mallorca en l’absence de Gerard Moreno.

Il espère pouvoir marquer son premier but avec Villarreal comme il l’a récemment fait avec la sélection du Sénégal après plusieurs tentatives. Son but serait d’autant plus important pour Villarreal, puisque l’équipe d’Unai Emery attend toujours sa première victoire de la saison et s’entend retrouver de l’efficacité devant après avoir marqué seulement deux buts en trois journées disputées.

¡Y este es el 1️⃣1️⃣ inicial del Submarino frente al @RCD_Mallorca! ¡Vamos, groguets 💪! pic.twitter.com/xStGM7WM0M — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 19, 2021

