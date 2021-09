Le Sénégal et la Guinée, l’aspirant et l’outsider pour la médaille d’or à l’AfroBasket 2021, ouvrent le bal, ce samedi (10h00 GMT), de la 25e édition du Championnat d’Afrique féminin de basket-ball. Un match fondamental pour la bande à Moustapha Gaye.

À vous de jouer les dames ! Un peu plus de deux semaines après les hommes, qui ont livré une rude bataille qui a finalement couronnée la Tunisie au Kigali Arena du Rwanda, c’est au tour des filles de poursuivre le spectacle de la balle orange dans le continent, mais ça, depuis le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Et quoi de mieux qu’on derby ouest africain pour démarrer ? On évoque évidemment l’attraction entre le Sénégal et la Guinée, qui ouvrent les hostilités.

Le Sénégal, la reconquête au cœur de la régénération

L’Equipe Nationale du Sénégal, nation la plus titrée et médaillée dans l’histoire de la compétition avec 22 médailles au total dont onze en or, cherchera encore à réaliser le plus difficile avec une nouvelle option de médaille, toujours décrochée depuis 1993. Cette fois encore, elle se pose sur le sol de son dernier titre (en 2015) avec un groupe en pleine rénovation, qui devra faire désormais sans les grandes icones nommées Traoré : Astou et Aya.

Logées dans le Groupe C, les Lionnes de Moustapha Gaye débutent ce samedi matin face à la Guinée. Une équipe, qui sans grand nom sur la scène continentale, doit être prise au sérieux. Absente de la dernière édition, la Guinée arrive à Yaoundé avec beaucoup plus de certitudes et donc plus d’exigence. Puis après les Guinéennes, le Sénégal fera face à l’Egypte lundi pour son dernier match en phase de poules. Deux rencontres dans lesquelles les Lionnes chercheront à finir premières du Groupe C pour se qualifier directement en quarts de finale.

Favori, mais pas d’euphorie

Au tour de la capitaine et l’inusable Mame Marie Sy, le Sénégal devra maintenir cette philosophie d’une bonne vie en groupe qui lui a permis de toujours ajouter des médailles à l’AfroBasket. En effet, depuis qu’elle a soigné sa non-qualification lors de l’édition en 1986, l’Equipe Nationale féminine de basket a toujours décroché au pire la médaille de bronze. Au cours des sept dernières années , les médailles d’or en 1993, 1997 et 2015, les médailles d’argent en 2007, 2011 et 2019 et le bronze en 2003 ont été ramenées à la maison.

À cela, s’ajoute également les plus grands rivaux. Parmi tous, le Nigeria, Champion des deux dernières éditions et qui a terrassé le Sénégal à domicile en 2019, la l’Angola, le Mali et bien évidemment l’hôte du tournoi, semblent avoir autant voire plus d’options sur le papier pour embrasser la médaille d’or le 26 septembre 2021.

