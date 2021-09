Désigné homme du match hier contre Sturm Grazdu grâce à son but victorieux en ouverture de la phase de poules de Ligue Europa (1-0), Krepin Diatta, en difficulté depuis son arrivé sur le Rocher n’a pourtant jamais douté.

Le Sénégalais des monégasques, seul buteur du succès de Monaco face au Sturm Graz en première journée de la campagne européenne en Ligue Europa (1-0), était forcément soulagé de donner les trois points à ses partenaires, au terme d’une rencontre totalement maîtrisée par l’AS Monaco, mais qui a mis du temps à se décanter. « C’était important pour moi d’être décisif, de marquer et d’être utile à l’équipe”, se réjouit-il.

Elu MVP de la rencontre par les fans des Rouge et Blanc, avec 66% des voix, l’ailier sénégalais devance passeur décisif, Aleksandr Golovin (15%), et Eliot Matazo (7%). “Je suis quelqu’un qui ne doute pas. Il a fallu m’acclimater à un nouveau championnat, dans lequel il y a moins d’espaces qu’en Belgique, et aussi à de nouveaux coéquipiers. L’essentiel est de travailler et c’est ce que je fais,” a fait savoir Krepin Diatta âpres un début aventure compliqué avec le club Français.

Pour son entraineur, Niko Kovac, l’addition était moins salée puisqu’il avait demandé au joueur sénégalais de mettre un doublé hier soir. Mais, le technicien croate reste tout de même satisfait de son rendement sur le terrain. “Il est vrai qu’il a connu des difficultés depuis son arrivée à cause du Covid et de quelques blessures. Je suis vraiment content qu’il ait pu marquer ce soir. Mais, il ne m’a pas écouté, je lui avais demandé de marquer deux buts (rires) “!

