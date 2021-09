En ouverture de la 6e journée de Ligue 1, Strasbourg accueille le FC Metz dans le Derby de L’Est (19h00 GMT). Trois Sénégalais sont titulaires pour cette rencontre.

Pour Strasbourg comme pour Metz, le début de saison a été compliqué pour la reprise du championnat de Ligue 1. Après 5 journées, les joueurs de Strasbourg comptent 5 points et une seule victoire pour 1 match nul et 3 défaites. Metz, ne comptabilise que 3 points avec aucune victoire pour 3 matchs nuls et 2 défaites.

Pour ce Derby de L’Est qui devra permettre à l’une de ces deux équipe de véritablement lancer la saison, trois internationaux sénégalais seront sur le pont de La Meinau. Buteur le week-end dernier, Habib Diallo, qui retrouve son Metz, est aligné par Julien Stéphan tout comme Pape Matar Sarr et Ibrahima côté messin.

📝 Voici les compos de ce derby #RCSAFCM, premier match de la 6e journée ! Votre avis sur les 22 joueurs alignés 🤔 ? pic.twitter.com/OHUlIIFIJ3 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 17, 2021

wiwsport.com