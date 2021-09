Ce mercredi, Stoke City a été tenu en échec sur sa pelouse par Barnsley dans le cadre de la septième journée du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre (1-1). Arrivé en prêt cet été dans la foulée de sa signature avec Brighton, Abdallah Sima est monté au jeu à la 76e minute, mais n’a pu changer le cours de la rencontre.

✨ A glimpse of what Sima's all about.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/SnvCaba4Wo

— Stoke City FC (@stokecity) September 16, 2021