Pour la première journée de Ligue Europa, l’AS Monaco et Krépin Diatta sont bien entrés dans le coup en dominant le Sturm Graz, ce jeudi soir (1-0).

Un but et c’est tout. Grâce à l’unique réalisation de Krépin Diatta, l’AS Monaco a réussi à s’imposer aux dépens du Club autrichien de Sturm Graz 1-0), jeudi sur son terrain de Louis II en match de la première journée d’Europa League. Le Club de La Principauté renoue ainsi avec la victoire qu’il a très peu goutée cette saison.

A la peine en Championnat avec une place de 16e après cinq journées, Monaco comptait se relever de sa défaite lors de son dernier match. Et grâce à la réussite de Krépin Diatta, la formation de Niko Kovac démarre bien et prend seule la tête du Groupe B après le match nul entre le PSV Eindhoven et la Real Sociedad (2-2).

Pour donner l’avantage à son équipe, Krépin Diatta a repris victorieusement de la tête un centre délivré de l’aile gauche par Aleksandr Golovin en milieu de seconde période (66e). Le jeune international sénégalais, 22 ans, n’avait plus marqué depuis le 19 mars 2021 contre Saint-Etienne en Ligue 1.

VICTOIRE ✅ Sérieux, les Rouge et Blanc s'imposent et empochent une première victoire dans cette édition de l'@EuropaLeague. Un résultat positif avant le derby. 𝗗𝗮𝗴𝗵𝗲 𝗠𝘂𝗻𝗲𝗴𝘂 🔴⚪️ 𝟭-𝟬 ⌁ #UEL I #ASMSTU pic.twitter.com/Nt7FXmw9E5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 16, 2021

