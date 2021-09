Le nom de Mbaye Niang a été lié à Bordeaux durant tout le mercato estival. Cependant, l’arrivée du sénégalais en Gironde est bien loin d’être imminente.

A la recherche active d’un avant-centre compétent, Bordeaux à activer plusieurs pistes dont Mbaye Niang, Slimani et récemment Habib Diallo. Celle menant vers le premier cité semble être la priorité du club mais reste toutefois compliquée.

C’est ce que nous apprend sur Foot Mercato Badou Sambague le représentant du joueur, qui précise que “il n’existe aucun accord entre Mbaye Niang et Bordeaux et entre le Stade Rennais et les Girondins”. “Nous discutons avec Admar Lopes avec qui j’entretiens de bons rapports. Vu le contexte girondin, Mbaye est prêt à aider le club et faire des efforts financiers. On va essayer de finaliser le dossier, mais si nous ne parvenons pas à un accord, il sera à la disposition du Stade Rennais, où il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023“, renseigne l’agent du joueur prêté la saison passée en Arabie Saoudite à Al-Ahli.

L’attaquant sénégalais au 31 buts en Ligue 1 pourrait retrouver sa place dans le groupe de Bruno Genesio qui serait prêt à le réintégrer dans son effectif en cas d’échec de son possible transfert vers Bordeaux. Les Girondins malgré la fin du mercato pourraient utiliser le “joker” comme alternative afin de se procurer un numéro 9 qu’ils convoitent tant.

