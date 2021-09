Battues d’entrée lors de la 1ère journée par les Super Eagles du Nigeria, les Lionnes ont l’obligation de victoire face au Maroc, ce mercredi, à Kigali, en match de la 2èe journée de la poule A.

“Après la défaite contre le Nigeria, le staff technique a réuni toute l’équipe et nous nous sommes rendus compte qu’il y avait effectivement une remobilisation à faire, un travail mental aussi auprès des filles. Je pense qu’elles ont bien compris le message. Ce matin (hier), elles ont fait une bonne séance d’entrainement et de préparation par rapport au match de demain (aujourd’hui). Elles ont aussi visionné l’équipe marocaine, pour mettre en place un plan de match le plus adéquat possible.

Nous sommes optimistes et l’ambiance est au beau fixe. La balle est dans le camp des joueuses, qui aujourd’hui devront mieux se donner, parce qu’elles ont fait un non match contre le Nigeria. Mais, elles ont promis de se ressaisir et de mouiller le maillot pour défendre les couleurs nationales contre le Maroc.”, assure le Président Amadou Anna Séye.

Avec Stades