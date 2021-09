Le meilleur gardien d’Europe de l’exercice précédent, Edouard Mendy, a reçu son prix qui lui a été décerné depuis le mois d’août lors du tirage des groupes de la Ligue des Champions. C’est Aleksander Ceferin, président de l’UEFA qui a procédé à la remise des trophées avant le coup d’envoi du match de Chelsea qui reçoit les russes du Zenith Saint-Pétersbourg. Edouard Mendy n’était pas la seule star de la soirée puisque Ngolo Kanté et Jorginho aussi recevaient leurs récompenses.

UCL Goalkeeper of the Season ✅

UCL Midfielder of the Season ✅

Men's Coach of the Year ✅

Men's Player of the Year ✅

Chelsea’s 2020/21 winners received their awards from UEFA President Aleksander Čeferin before kick-off 👏👏👏#UEFAawards pic.twitter.com/092gpi1buw

