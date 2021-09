EA Sports a révélé les 22 joueurs les mieux notés de FIFA 22 Ultimate Team avant la date de sortie du jeu le vendredi 1er octobre 2021.

Les 22 joueurs les mieux notés sur FIFA 22 ont été confirmés aujourd’hui par EA Sports. L’international sénégalais de Liverpool Sadio Mané occupe la dernière place de ce classement qui voit ses coéquipiers Salah, Van Dijk et Alisson positionnés respectivement en 12, 15 et 18ème position. La note attribuée au numéro 10 des Reds et des Lions est de 89 comme ses coéquipiers.

Le joueur le mieux noté du jeu vidéo qui fera sa sortie en octobre est la recrue star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, avec sa note de 93. Il est suivi de Lewandowski (92) et de Cristiano Ronaldo (91).

wiwsport.com