Mouhamed Sow est un jeune footballeur hispano-sénégalais né au Sénégal. A 21 ans déjà, le latéral gauche est déjà sur un parcours qui assoit l’expérience. Actuellement libre de tout contrat depuis son départ de Carroi au mois de mai dernier, Mouhamed Sow révèle être en contact avec des clubs et ne devrait pas tarder à signer un nouveau contrat.

Les ambitions de Mohamed Sow ? Percer dans le haut niveau et pourquoi pas un jour défendre les couleurs du Sénégal. Son cœur ne bat que pour cela malgré ses 15 années passées hors du pays de la Téranga. Voici le fil de son entretien avec wiwsport.com.

L’entretien !

Peux-tu te présenter aux lecteurs de Wiwsport et raconter ton parcours ?

Eh bien, je m’appelle Mohamed Sow, je suis un jeune footballeur de 21 ans d’origine sénégalaise. Je vis en Espagne depuis 15 ans. J’ai joué dans des clubs importants tels que le FC Dallas (États-Unis), à Fuenlabrada (Espagne) et aussi au Carroi (Andorre). Là, je vis toujours dans mon rêve depuis de nombreuses années. Je n’ai pas eu beaucoup de chance depuis que j’ai commencé à jouer au foot mais je n’ai jamais cessé de croire que c’est possible. J’ai eu des moments difficiles mais ma passion m’a permis de continuer. Je n’ai pas arrêté de m’entraîner, de travailler dur et j’ai confiance qu’un jour ce grand moment arrivera.

Que te disent tes entraîneurs depuis le début de ta carrière ?

Ils m’ont toujours dit que je suis un footballeur avec beaucoup de projection et que je dois me faire confiance si je veux vraiment aller loin. Les gens m’ont même comparé à certains footballeurs en disant que j’ai un style de jeu de (Paul Pogba et thomas Partey) ils m’ont également dit que si je continue à travailler, je vais pouvoir évoluer dans le haut niveau.

Quels sont tes qualités et tes défauts ?

Ma force est que je suis un footballeur fort, doté d’une bonne vision du jeu. Je suis rapide avec une bonne force de frappe et très intelligent aussi. Je suis un joueur polyvalent, bon dans le placement ; bien techniquement et tactiquement. Je suis aussi bien défensivement et selon moi, ma faiblesse est peut-être que je ne suis pas un très bon joueur palette technique, un buteur.

Quel est ton meilleur souvenir de foot ?

Un de mes meilleurs souvenirs fut la promotion avec CD Isoba (Espagne) dans les clubs de jeunes quand j’avais 16 ans. Il y a aussi mon premier but avec le FC Dallas (Etats-Unis) et surtout mes premières heures de formation professionnelle avec l’Académie du FC Dallas des États-Unis.

Quel lien entretiens-tu avec le pays de ta naissance, le Sénégal ?

Mon lien avec le Sénégal est que j’y suis né et toute ma famille, du côté de mon père tout comme celui de ma mère, y vit. J’y étais jusqu’à mes 6 ans mais c’est par la suite que je suis venu en Espagne. Mais aujourd’hui l’un de mes grands rêves est de représenter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. Mais maintenant que je suis jeune, pourquoi pas être appelé avec la petite catégorie notamment les U23.

Comment envisages-tu la suite de ta carrière ?

A court terme, je devrais retrouver un nouveau club dans les prochains jours. Essayer de faire une saison une excellente saison avec ce club. A long terme, je vois ma carrière pleine de nouveaux défis et plein d’enthousiasme. Je crois que je vais devenir un très grand footballeur, important et reconnu. Je pense que j’atteindrai un jour le haut niveau s’il plait à Dieu.

Quel est le club de tes rêves ?

Le club de mes rêves, c’est le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Mais ce n’est rien comparé à mon rêve de jouer un jour pour le Sénégal. Mon désir de porter le maillot de l’équipe nationale est ardent.

Quelle note donnes-tu à cet entretien ?

Je l’ai trouvé très intéressant et très bon. Je suis aussi reconnaissant envers Wiwsport pour cette opportunité. C’est une chance d’être connu par mes compatriotes et de pouvoir faire un coucou à mon pays d’origine pour pouvoir faire mes débuts avec le maillot national.

Ton dernier mot ?

Je vous remercie de m’avoir offert cette opportunité. Je remercie toute ma famille aussi. Je remercie mon agent. Personne ne m’a jamais soutenu comme lui. C’est une personne qui m’est vraiment chère, et lui aussi, il me chérit comme s’il était mon père. Je lui serai toujours reconnaissant car c’est grâce à lui que j’ai réussi à signer mon premier contrat professionnel. Merci !

