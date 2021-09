Le Los Angeles Galaxyco a accroché le point du match nul sur la pelouse des Rapids du Colorado (1-1) samedi en MLS grâce à un but tardif de Samuel Grandsir.

Dans une mauvaise dynamique, le Los Angeles Galaxy, actuellement classé 7e, n’est pas parvenu à mettre fin à quatre matchs sans victoires. Opposé aux Malgré sa bonne dynamique, Marseille a calé dans son Vélodrome. Opposé aux Rapids du Colorado de Dominique Badji, rentré à la 80e minute, le LA Galaxy a concédé l’ouverture du score à la 66e minute.

Heureusement pour eux, ils sont parvenus à arracher l’égalisation grâce à un coup de canon magistral de Samuel Grandsir. Parti de l’AS Monaco pour rejoindre la MLS en mars dernier, l’attaquant franco-sénégalais a profité d’une passe lumineuse de Daniel Steres avant d’enchainer une frappe absolument imparable (80e). C’est son deuxième but aux États-Unis.

Route 1!

Samuel Grandsir with a classy first touch and strong finish. 💪 pic.twitter.com/IT8ve0ZmeI

— Major League Soccer (@MLS) September 11, 2021