Les fans de football du monde entier sont assurés de divertir le football alors que la division d’élite espagnole continue d’être attrayante. De nouveaux talents de classe mondiale, la technologie de diffusion la plus avancée au monde et le retour tant attendu des supporters dans les Stades en Espagne ont accueilli la saison 2021-2022 de LaLiga.

La nouvelle saison 2021/22 de LaLiga Santander est bien lancée. La plus compétitive des cinq meilleures ligues européennes, avec les clubs avec le plus de trophées européens de l’histoire, le football le plus technique au monde et les plus grandes stars du football sont de retour pour la 91e campagne de l’histoire de la compétition.

Cette saison voit le retour tant attendu des supporters dans les stades de la Liga à travers l’Espagne, leurs voix passionnées et émotives le complément parfait au football spectaculaire qui se joue sur le terrain. Et avec l’auteur-compositeur-interprète colombien nominé aux Grammy Awards Camilo qui écrit la chanson officielle inspirée du football pour la saison, tout est prêt pour que la symphonie du beau jeu occupe le devant de la scène comme jamais auparavant.

Une myriade d’histoires a fait de cette saison de LaLiga Santander l’une des plus fascinantes de la mémoire récente. L’Atletico de Madrid répétera-t-il sa série historique de victoires de la dernière campagne ? Le Real Madrid, le FC Barcelone ou même le FC Séville peuvent-ils renverser les champions en titre ? Est-ce l’année où des joueurs comme la Real Sociedad, les champions de la Ligue Europa Villarreal CF, le Real Betis ou l’Athletic entrent enfin dans le plus haut niveau des prétendants ?

Comme à chaque nouvelle saison, LaLiga Santander accueille trois nouvelles équipes pour la saison 2021/22 sous la forme du RCD Espanyol de Barcelona, ​​du RCD Mallorca et du Rayo Vallecano – trois visages très familiers des fans de LaLiga du monde entier.

Et ce ne seront pas seulement ces nouvelles équipes qui orneront LaLiga Santander cette saison ; nous aurons également une foule de nouvelles recrues passionnantes pour rejoindre Karim Benzema, Antoine Griezmann, Luis Suarez et Jan Oblak. Des stars du jeu mondial ont fait la queue pour déménager en Espagne au cours des derniers mois, notamment David Alaba et Eduardo Camavinga au Real Madrid, Memphis Depay et Sergio Agüero au FC Barcelone, et le champion très demandé de la Copa America Rodrigo De Paul aux champions de l’Atlético de Madrid.

Au Sevilla FC, Erik Lamela a déjà eu un impact immédiat tandis que l’arrivée de Rafa Mir, l’un des jeunes attaquants les plus convoités du football européen, renforcera les aspirations de Julen Lopetegui à se lancer dans une véritable lutte pour le titre cette saison.

Takefusa Kubo, le jeune international japonais prodigieux qui a troqué le Real Madrid contre le RCD Mallorca en prêt pour rejoindre la star montante sud-coréenne Kang-in Lee, qui a rejoint le Valencia CF, est un autre nouveau nom qui se dirige vers les pâturages de la Liga. La vice-capitaine algérienne Aissa Mandi a quitté le Real Betis pour le Villarreal CF, tandis que Grenade a remplacé Roberto Soldado, lié au Levante UD, par l’international colombien Carlos Bacca.

Et n’oubliez pas la pléthore de jeunes talents qui abondent dans le football espagnol cette saison. Le très talentueux Pedri, 18 ans, revient pour une deuxième saison au FC Barcelone après avoir été nommé meilleur jeune joueur de l’Euro 2020, tandis que Frenkie de Jong, Jules Kounde, Joao Felix, Diego Lainez, Alexander Isak, Mikel Oyarzabal, Samuel Chukwueze, Vinicius Jr, et bien sûr Camavinga susmentionné sont tous des superstars internationales déjà établies avant l’âge de 25 ans.

La saison a débuté le 13 août, avec le Valencia CF contre Getafe CF, le premier des 380 rencontres à ne pas manquer au cours d’une campagne de dix mois. Les grands matchs arriveront aussi vite, avec les derbys historiques basque (octobre), Barcelone (novembre), Séville (novembre), Valence (décembre) et Madrid (décembre) prévus pour les mois à venir.

Et El Clasico, le choc qui oppose le Real Madrid et le FC Barcelone dans le match de clubs le plus regardé du football mondial, revient le week-end du 24 octobre. Ces jeux les plus en vue seront joués avec le tout nouveau design de ballon de match d’adrénaline de Puma, tandis que tous les autres matchs présenteront le design d’accélération inspiré de l’anime japonais unique.

Une belle communauté sénégalaise

Pour une bonne cause, les férus du ballon rond de nationalité sénégalaise pourront également se réjouir du nouvel exercice de LaLiga. Cette saison, le Pays ibérique est une terre d’accueil pour les Lions du Sénégal. En effet, à la fin du mercato estival, six internationaux sénégalais sont engagés dans cinq clubs différents. C’est jusque-là la saison de LaLiga avec le plus de joueurs sénégalais. Youssouf Sabaly (Real Betis), Amath Ndiaye (RCD Mallorca), Boulaye Dia (Villarreal CF), Mamadou Loum Ndiaye et Mamadou Sylla (Deportivo Alavés) et Pathé Ismaël Ciss (Rayo Vallecani) sont les Sénégalais engagés en LaLiga cette saison.

