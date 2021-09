Cadets et issus tous les deux du Cercle des nageurs de la résidence Axa-Maristes (CNRAM), Djim Momar Kébé et Mariama Dramé ont été dans toutes les bonnes brassées lors des Régionaux de Dakar.

Selon les statistiques de la Direction technique nationale de la fédération sénégalaise, Djim Momar Kébé est déjà plus performant que les juniors farçons et Mariama Dramé nage plus vite par rapport aux filles. Comme quoi ils demeurent deux pépites à surveiller et à encadre pour l’avenir.

Mariama Dramé er Djim Momar Kébé ont été d’ailleurs les deux athlètes les plus en vue lors des Régionaux de Dakar pour minimes (13-14 ans) et cadets (15-16 ans) où 44 épreuves étaient au menu.

Avec Record